¡Se lucieron con sus mensajes! Así celebró su cumpleaños Ángela Aguilar

Ángela Aguilar cumplió 22 años y las felicitaciones no tardaron en llegar. Estos fueron los mensajes que Leonardo y Pepe Aguilar le enviaron por su cumpleaños.

¡Feliz cumpleaños! Ángela Aguilar cumplió 22 años y las felicitaciones de sus seres queridos no tardaron en llegar. Mientras Pepe Aguilar le dejó un enternecedor mensaje a su hija, su hermano Leonardo la felicitó por medio de un video en redes sociales.

