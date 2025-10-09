El día que Nodal intentó ligarse a una participante de La Granja y dejó de seguirla al casarse con Ángela Aguilar

Christian Nodal siempre da de qué hablar, y su historia con Ángela Aguilar hizo que muchos fans empezaran a mirar su pasado con lupa. Uno de los episodios que más llamó la atención tiene que ver con Carolina Ross, la cantante de Culiacán, Sinaloa, con quien compartió escenario con él y dejó claro que tiene talento de sobra.

Quién es Carolina Ross, la participante de La Granja VIP

Carolina Ross nació en Culiacán, Sinaloa, y desde muy chiquita se subía a los escenarios con su voz y sus ganas de comerse el mundo. Aunque empezó haciendo covers de pop y baladas, siempre tuvo inclinación por el regional mexicano, y eso le abrió la puerta para abrir conciertos de grandes artistas, incluido Nodal.

Ahora está lista para brillar en La Granja VIP, el nuevo reality de TV Azteca donde celebridades se enfrentan a retos, viven situaciones inesperadas y muestran su personalidad ante las cámaras.

Cómo fue la cercanía entre Cristian Nodal y Carolina Ross

En 2022, Carolina tuvo la oportunidad de abrir varios shows de Nodal en ciudades como Las Vegas, Ciudad de México y Guadalajara. La química entre ambos no pasó desapercibida: un beso en la mejilla de Nodal durante uno de los conciertos encendió los rumores entre los fans sobre un posible romance.

El cantante incluso dijo en público que Carolina era “uno de los talentos más increíbles que he escuchado en toda mi vida”.

Por su parte, Carolina compartía su emoción en redes, agradecida por la oportunidad de tocar junto a Nodal y por el impacto que eso tenía en su carrera. Uno de sus covers más comentados fue de la canción “De los besos que te di”, que ella interpretó con mucho sentimiento.

Por qué Carolina Ross y Christian Nodal se distanciaron

Todo cambió cuando Nodal inició su relación con Ángela Aguilar. Los seguidores se dieron cuenta de que dejó de seguir a Carolina en redes sociales, lo que generó especulaciones sobre celos o simplemente un distanciamiento profesional.

Aunque ninguno de los dos ha comentado públicamente sobre lo sucedido, el gesto fue suficiente para que los fans comenzaran a hablar del tema.

La Granja VIP: ¿cuándo se estrena y de qué trata?

La Granja VIP es la nueva apuesta de TV Azteca para el prime time mexicano. El programa, que se estrenará el 12 de octubre de 2025 a las 20:00 horas en Azteca Uno, promete mostrar a los participantes enfrentando retos, conviviendo y viviendo momentos inesperados que seguramente darán mucho de qué hablar.

Carolina Ross será una de las participantes que llevará talento, música y su estilo único al reality.