Jeans está de regreso, anuncia Paty Sirvent; ¿habrá nuevas integrantes? Esto sabemos

A casi 20 años de su separación, y batallas legales, Paty Sirvent anunció el regreso de Jeans, el icónico grupo pop que conquistó a las y los mexicanos durante la década de los 90’s, sin embargo, existe mucha incertidumbre en torno a su retorno, pues sus excompañeras habían formado una agrupación con un nombre demasiado similar al que antes representaban.

“Hoy les quiero decir con la piel chinita, con el corazón en las manos, que estoy muy emocionada porque Jeans regresa. Qué emoción”, reveló Sirvent en un video que publicó en un perfil de Instagram que fue dado de alto como Jeans Oficial. Ante ello, los cibernautas comenzaron a cuestionarse si el retorno del grupo se dará con su alineación original.

Cabe mencionar que, durante los últimos años Karla Díaz, Angie Taddei, Regina Murguía y Melissa López se han presentado bajo el alias de JNS debido a Alejandro Sirvent, padre de su excompañera, es dueño del nombre de Jeans. La posibilidad de que el grupo sea integrado por nuevas voces surgió a raíz de una publicación anterior en la cuenta de Paty, donde posteó la frase: "¿Nueva generación?”.

¿Por qué se separó Jeans?

En 1994, cuando Mariah Carey se encontraba liderando el Hot 100 de Billboard, Jeans se formó bajo la alineación de Angie Taddei, Litzy, Tábatha Vizuet, Bianca Carrasco y Paty Sirvernt, siendo su papá, Alejandro Sirvent, el que estaba a la cabeza del grupo; sin embargo, aparentemente él fue la razón de que la agrupación se separaraen 2008 debido a que tuvo grandes diferencias en distintos aspectos que tenían que ver con este grupo pop.

Litzy fue la primera en abandonar la agrupación debido a que su padre tuvo problemas con Alejandro Sirvent, quien anteriormente tuvo que ver para se cancelara el primer contrato discográfico de la agrupación por diferencias con la disquera.

Los problemas con Sirvent tenían que ver con la manera en la que manejaba a una de las bandas más queridas en México y el trato hacia las integrantes, pues aseguran que había preferencias hacia su hija.

