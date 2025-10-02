"¡El pop está en mi ADN!”, Chacho Gaytán presenta Sirenas, su nuevo material
Chacho Gaytán nos visitó para presentarnos Sirenas, su nuevo material discográfico, y reveló detalles de su presentación en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Entre otras cosas, el reconocido músico resaltó el diseño visual y el diseño acústico con el que contará su prometedor concierto.
