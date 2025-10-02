inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

"¡El pop está en mi ADN!”, Chacho Gaytán presenta Sirenas, su nuevo material

Chacho Gaytán nos visitó para presentar Sirenas, su nuevo material discográfico, y reveló detalles de su presentación en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Chacho Gaytán nos visitó para presentarnos Sirenas, su nuevo material discográfico, y reveló detalles de su presentación en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Entre otras cosas, el reconocido músico resaltó el diseño visual y el diseño acústico con el que contará su prometedor concierto.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×