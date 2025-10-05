Chacho Gaytán, una carrera que navega desde el pop a la música clásica

En esta edición de Venga La Alegría Fin De Semana, el pianista Chacho Gaytán habló de sus inicios en la música, su infancia rodeada de arte y el estreno del ‘Piano World Music’ el próximo 10 de octubre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris en CDMX. “Esta toda mi vida entera ahí. Traigo el pop en mi ADN, pero también la música clásica y el jazz”, contó en la sección de Podcast con Pedro Prieto.

