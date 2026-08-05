Ideas de looks con estampados tejidos y bolsas XL, la tendencia que arrasa en 2026
El verano es la oportunidad perfecta para arriesgarse a probar nuevos estilos y para muestra, las piezas con bordados y tejidos que aportan mucho color.
La ropa y accesorios con bordados de crochet se están convirtiendo en los preferidos de este verano 2026. Y en Ponte Bonita, Kristal Silva nos presentó una pasarela con increíbles piezas tejidas hechas por una marca mexicana; las opciones van desde playeras con figuras de comida hasta bolsos XL para completar los looks.