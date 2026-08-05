Ixdit revela cómo Emmanuel la ayudó en sus pleitos con Las Divas en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Emmanuel ya no está en MasterChef 24/7; sin embargo, su recuerdo aún perdura entre los cocineros, sobre todo en Ixdit, quien reconoció que el cocinero la ayudó mucho a superar sus pleitos con Las Divas... ¡así lo contó en plena clase de carnita asada y hasta reveló si estaría dispuesta a buscarlo cuando salga del reality!

