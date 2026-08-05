EXCLUSIVA: Conoce los primeros detalles de La Granja VIP 2026 Segunda Temporada y descubre quién es nuestra Host Digital

El rotundo éxito de La Granja VIP sigue fortaleciéndose y ya tenemos a la primera confirmada de la segunda temporada: Malleza, quien estará en la parte de conducción para redes sociales y expondrá TODOS los secretos de Granjeros y Peones. Además, Kristal Silva nos confirmó en exclusiva que el ESTRENO OFICIAL de La Granja VIP 2 será el domingo 6 de septiembre.