“Es una persona que toma las riendas”, Christian Chávez reacciona al fuerte video de Maite Perroni
Luego del contundente mensaje de Maite Perroni sobre violencia digital que sufrió, su excompañero de RBD Christian Chávez, reveló cómo apoyó a la cantante.
Luego del contundente mensaje de Maite Perroni sobre violencia digital, su excompañero de RBD Christian Chávez, reveló cómo apoyó a la cantante y actriz luego de que alzara la voz. Además, el ex RBD, compartió una reflexión sobre el riesgo de las redes sociales y aprovechó la ocasión para hacer notar su felicidad por el embarazo de Dulce María.
