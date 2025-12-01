Elektra pone casi a mitad de precio esta pantalla de 50 pulgadas; es QLED y 4K, para ver series y películas

Hay una pantalla de 50 pulgadas que está a casi mitad de precio en Elektra. La tienda todavía tiene descuentos después del Buen Fin 2025 y el Black Friday 2025, para cerrar el año con estrenón. Si estás buscando una Smart TV con buena calidad, entonces esta te va a encantar.

¿Cuál es la pantalla de 50 pulgadas que Elektra tiene en oferta?

La pantalla de 50 pulgadas es de la marca Hisense del modelo 50QD65QFM. Cuenta con tecnología 4k, con experiencia tipo cine por su buena calidad de imagen en series y películas.

(ESPECIAL) Así luce la pantalla Hisense de 50 pulgadas.

De acuerdo con la decripción de la marca, esto es lo que debes tener en cuenta antes de comprar la pantalla:

Resolución 4K : cuenta con un escalado de Inteligencia Artificial (IA) para que la imagen sea mejorada.

: cuenta con un escalado de Inteligencia Artificial (IA) para que la imagen sea mejorada. Tiene un sistema operativo ideal para apps : puedes instalarle YouTube, Spotify, HBO Max, Netflix, Disney Plus y más.

: puedes instalarle YouTube, Spotify, HBO Max, Netflix, Disney Plus y más. Brillo automático : se ajusta de acuerdo a la iluminación de lo que estás viendo para una mejor experiencia.

: se ajusta de acuerdo a la iluminación de lo que estás viendo para una mejor experiencia. Tiene puertos HDMI y USB : para conectar la laptop o celular en caso de que necesites ver más contenidos.

: para conectar la laptop o celular en caso de que necesites ver más contenidos. Las medias son: largo con base 893 mm; largo sin base: 1119mm; alto con base de 702 mm; largo sin base 649 mm.

¿Cuál es el precio de la pantalla Hisense de 50 pulgadas en Elektra?

El costo de esta pantalla Hisense de 50 pulgadas es de solo $5,999 pesos. Elektra antes la tenía en $8,499 peso, lo que indica un descuento de 3 mil 500 pesos.

(ESPECIAL) El precio de la pantalla de 50 pulgadas e Elektra.

Además, es posible comprar la pantalla en hasta 12 meses sin intereses pagando con tarjetas participantes que puedes ver en el sitio antes de hacer la transacción.

O bien, es posible usar la promoción de sacarla en 102 semanas de pagos chiquitos de $97 pesos, para que no te cueste soltar tanto dinero de un jalón.