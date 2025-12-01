Quiénes NO pueden convertirse en El Capataz de la semana 8 de La Granja VIP

Este lunes 1º de diciembre, dos granjeros se enfrentarán en una competencia llena de adrenalina para definir quién será El Capataz en la semana 8 de La Granja VIP. El público decidirá quiénes serán esos dos granjeros; sin embargo, hay algunas personas que están completamente vetadas de la competencia y a continuación te decimos quiénes son.

Quiénes NO pueden ser El Capataz en la semana 8 de La Granja VIP

Como cada semana, quienes tienen el rol de peones no pueden participar en el duelo para ser El Capataz. Es decir, se trata de Alfredo Adame, César Doroteo y Eleazar Gómez.

Alfredo Adame nunca ha podido ser El Capataz, pero ha estado entre los peones 4 veces contando esta semana.

César Doroteo justo terminó su semana con el codiciado rol, luego de que el público lo eligiera para competir y le ganara a Eleazar Gómez. Teo ha sido peón 3 veces, con esta semana.

Al igual que el "Golden Boy", Eleazar no ha sido El Capataz nunca. Por el contrario, está cumpliendo su cuarta ocasión como peón; también estuvo vetado de la competencia dos semanas más por haber hecho trampa en la primera dinámica del reality show.

Cómo votar para decidir quién será El Capataz

Durante este lunes y hasta que Adal Ramones dé el anuncio en el Programa En Vivo (inicia a las 9:00 P.M.) tienes oportunidad de votar para decidir quiénes serán las dos personas que compitan.

Son elegibles Fabiola Campomanes, Kim Shantal, La Bea, El Patrón y Sergio Mayer Mori.

Entra al sitio web oficial de La Granja VIP o la app TV Azteca En Vivo para emitir tus 10 votos. Si contestas una breve encuesta, tienes 10 votos extra.

