¡Ojo con su nueva promesa! Christian Nodal deja atrás el ‘hate’ y agradece por su nominación a los Grammy
Tras las reacciones y el ‘hate’ que recibió por la entrevista con Adela Micha, Christian Nodal se dirigió a sus fans para agradecer por las nominaciones a los Grammy. ¡Checa lo que prometió!
TV Azteca
Luego de las reacciones y el ‘hate’ recibido en redes sociales por la entrevista con Adela Micha, Christian Nodal se dirigió a sus fans para agrader por las nominaciones a los Grammy. Además, por no haber cumplido con una promesa, prometió estrenar un nuevo tema en octubre.
Galerías y Notas Azteca UNO