Nueva polémica de Juan de Dios Pantoja: Rompe el silencio tras funa por cómo cría a sus hijos

En las últimas horas, el artista Juan de Dios Pantoja ha estado bajo una ola de críticas por el extravagante corte de cabello que le hará a su hijo “Juanito”, donde usuarios lo han señalado de irresponsable.

Fue a través de sus redes que el originario de Mazatlán, Sinaloa compartió que su hijo quiere hacerse un corte de cabello estilo “punk”, donde su deseo es lucir una cresta e incluso se puso a ver fotos de looks con su papá, quien cuestionaba si en verdad estaba seguro de hacerse ese corte tan radical.

El pequeño de 4 años se mostró decidido a cambiar su imagen y le mostró a Juan de Dios algunas referencias sobre cómo quiere lucir, momentos que el también creador de contenido subió para documentar este nuevo proceso.

Usuarios de internet señalan a Juan de Dios Pantoja

A través de redes, miles de usuarios realizaron comentarios y expresaron su sentir respecto a las decisiones que JD deja tomar a sus hijos a tan corta edad, funandolo, donde se ha logrado leer los siguientes comentarios:

“La verdadera pregunta es que como Juanito vio el corte y quien se lo enseñó?”, “Qué le hicieron a Juanito?”, “Está curioso el niño ese”, “Juanito mientras más exótico, mejor”, “Sus momentos más humildes cuando esté grande será estos cortes”; con esto dejando ver el descontento de algunos de sus seguidores, quienes incluso señalan esta acción como irresponsable.

Por otro lado, una mayoría ha reconocido que Juan de Dios Pantoja es un buen padre por darle libertad a sus hijos y apoyarlos en lo que quieren hacer, dejando ver una faceta de madurez del artista de 29 años.

¿Qué fue lo que dijo Juan de Dios Pantoja respecto a las críticas?

A través de sus historia de Instagram, el esposo de Kimberly Loaiza declaró lo siguiente:

“Nuestros hijos tienen derecho a expresarse y decidir en aspectos que no ponen en riesgo su salud ni su seguridad. Un corte de cabello o un peinado distinto no le hace daño a nadie, al contrario, es una oportunidad para que ellos experimenten, se sientan libres y construyan su autoestima desde pequeños”.

“Como padres debemos ser firmes cuando una decisión pueda afectar su bienestar físico o emocional de manera real, pero jamás deberíamos sembrar inseguridades ni proyectar nuestros propios gustos en ellos”.

“El cabello crece, las modas cambian, pero lo que permanece es cómo ayudamos a que nuestros hijos se sientan seguros de sí mismos y respetados en su esencia”.

“Apoyemos a nuestros niños en sus gustos e ideas, porque cada decisión que tomen (sin riesgo) fortalece su confianza, los enseña a ser auténticos y les recuerda que su valor no está en complacer a otros, sino en ser ellos mismos.

Pd: No se lo pintaré porque ese proceso si puede afectarle su salud de alguna manera y el no tiene edad para que yo lo apoye en algo que puede afectarlo físicamente”.

Imagen capturada de las historias de Instagram de Juan de Dios Pantoja

Con esto cerró este capítulo donde usuarios de internet critican la manera en que cría a los dos hijos que ha tenido con Kimberly Loaiza, siendo que en redes han compartido su día a día y el cómo han crecido como familia.

