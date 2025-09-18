¡Adal Ramones reveló qué animal de La Granja VIP lo “saca de onda”! ¿Podrá con este reto?

Adal Ramones, nuestro conductor principal de La Granja VIP, afronta este apasionante reto de TV Azteca con mucha emoción pero también con muchas ganas de aprender de la naturaleza: ¡a pesar de que los animales de granja no son lo suyo y hasta tuvo un accidente con uno, convivir con ellos le late mucho!

¿Qué animal de La Granja VIP dejó “traumado” a Adal Ramones?

A diferencia de Sandra Itzel, quien llega con algo de ventaja a La Granja VIP ya que ella pasó su infancia en un ambiente campirano , Adal Ramones llega “en blanco” a esta experiencia ya que como él mismo lo aceptó en una amena entrevista con TV Azteca su ambiente siempre estuvo relacionado con las grandes ciudades.

Nuestro querido conductor que hará equipo con Mallezaa, Kristal Silva y Alex Garza para compartirte todos los pormenores de lo que ocurra al interior de La Granja VIP aceptó que sólo ha convivido con perritos a lo largo de su vida y los caballos... ¡sí lo “sacan de onda” bastante!

“Te voy a decir una cosa: yo nunca tuve pollos ni gallinas, tuve solamente perros en mi casa (…) entonces mi relación con animales de granja pues es nula, y o sea, no es que esos animales me sacan de onda pero el caballo sí me saca de onda, una vez tuve un accidente con un caballo”, confesó.

Sin embargo, Adal Ramones dejó claro que este episodio con los caballos no le impide sentir un gran interés por el mundo de los animalitos campestres: ¡llegará a La Granja VIP dispuesto a aprender más de ellos!

“Amo el mundo animal, desde todo, de hecho yo deseaba ser oceanógrafo y biólogo marino, así que creo que me va a encantar ver qué va a ocurrir con ellos (los granjeros) y los animales... ¡imagínate el día que se encariñen con un pato y ese día les den de cenar pato!”, explicó.

Como ves, Adal Ramones llega dispuesto a vivir una nueva aventura totalmente distinta para él, sobre todo porque la convivencia entre las celebridades y los animalitos será totalmente real y, de hecho, existe la posibilidad de que sí se lleguen a formar lazos en el corral o el establo.

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

Aunque Adal Ramones no estará de forma directa en las instalaciones de La Granja VIP, no cabe duda de que su estilo de conducción irreverente le pondrá una chispa especial a este reality de TV Azteca que llega a México tras arrasar en Europa y Sudamérica: ¡no te pierdas el estreno este 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca UNO!