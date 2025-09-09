¡Advierten huevazos y jitomatazos! Christian Nodal sí se presentará en Morelia a pesar de 37 mil firmas que trataron de impedirlo
Mientras continúa el pleito legal con su antigua disquera, se ha confirmado que Christian Nodal sí se presentará en Morelia a pesar de las más de 37 mil firmas que buscaron impedirlo. ¡Ojo que advirtieron con echar huevazos y jitomatazos!
