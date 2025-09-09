inklusion logo Sitio accesible
¡Advierten huevazos y jitomatazos! Christian Nodal sí se presentará en Morelia a pesar de 37 mil firmas que trataron de impedirlo

Mientras continúa el pleito legal con su anterior disquera, se ha confirmado que Christian Nodal sí se presentará en Morelia a pesar de las más de 37 mil firmas que buscaron impedirlo.

Mientras continúa el pleito legal con su antigua disquera, se ha confirmado que Christian Nodal sí se presentará en Morelia a pesar de las más de 37 mil firmas que buscaron impedirlo. ¡Ojo que advirtieron con echar huevazos y jitomatazos!

