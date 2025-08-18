¡No lo perdonan! Christian Nodal apareció en el Supernova Strikers 2025 y una parte del público no lo recibió bien
Tras las criticadas recientes declaraciones, Christian Nodal se dio cita en el Supernova Strikers 2025, pero varios de los asistentes lo abuchearon a discreción y gritaron el nombre de Cazzu. Esto es lo que sucedió con el cantante de regional mexicano en el Palacio de los Deportes.
