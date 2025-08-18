Si alguien recuerda esta moneda de 10 centavos y la tiene, podría venderla en muchísimo dinero

En el mundo de la numismática, los diseños antiguos suelen estar entre los más buscados, especialmente cuando se trata de piezas que casi nadie tiene. Es el caso de esta moneda de 10 centavos, cuya fabricación data de hace casi 90 años y actualmente se cotiza en precios altísimos en el mercado.

Se trata de un ejemplar acuñado en 1936, la cual forma parte de la oferta disponible en Mercado Libre y por la que su dueño pide 3 millones 500 mil pesos mexicanos, es decir, un estimado de 186 mil 177 dólares americanos, por el tipo de cambio vigente.

A diferencia de otras transacciones, esta venta únicamente incluye un artículo, y aunque su precio parece elevado, los coleccionistas podrían encontrar en ella un verdadero tesoro.

Mercado Libre Hay una moneda antigua de 10 centavos por la que los coleccionistas pagan una fortuna

Así es la moneda de 10 centavos que hoy vale una fortuna: ¿la tienes?

De acuerdo con los detalles proporcionados por el vendedor en la página web de compraventa, este objeto se conserva en buen estado. Sin embargo, al considerar que ya han pasado 90 años desde que se puso en circulación, inevitablemente surgió los estragos del tiempo y hay secciones que parecen estar casi borradas.

En cuanto a la inspiración de este diseño, el Banco de México (Banxico) indica que fue una corrida de monedas que tuvo como eje central el calendario azteca. La carátula principal de esta moneda de 1936 cuenta con un contorno que evoca los simbolismos de este sistema y tiene la leyenda de su denominación en grande; mientras que en la parte trasera se le imprimió un escudo nacional en grande que abarca toda la forma circular.

Así que ya lo sabes, si tienes monedas antiguas arrumbadas porque crees que ya no sirven para nada, te conviene revisar si cuentas con esta de 10 centavos que se puede vender por cantidades inimaginables.

Únicamente revisa su estado de conservación y consulta en sitios o portales especializados en numismática para obtener asesoría respecto al mejor precio y en qué lugares te conviene vender las colecciones de dinero en efectivo.