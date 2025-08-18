Así reaccionó Adrián Marcelo a la derrota de Gala Montes ante Alana Flores

Este fin de semana se llevó a cabo la tan esperada pelea de boxeo amateur entre Gala Montes y Alana Flores, en un evento que se llevó a cabo en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. Y, como era de esperarse, uno de los personajes más interesados en el resultado fue Adrián Marcelo.

Para poner un poco de contexto, vale decir que Adrián Marcelo tiene una fuerte enemistad con Gala Montes luego de los diversos conflictos que han estelarizado en el pasado, mismos que se agravaron a raíz de la entrevista que el regiomontano le hizo a la mamá de la actriz.

Que buena pelea 🔥🔥🔥🔥 — adrián marcelo (@adrianm10) August 18, 2025

¿Qué dijo Adrián Marcelo tras la derrota de Gala Montes sobre Alana?

Alana Flores y Gala Montes protagonizaron el duelo estelar, en un combate que duró tres rounds de dos minutos cada uno. Al final, y pese a la notable ventaja de la actriz por su peso y estatura, fue la streamer de Nuevo León quien se llevó la victoria a través de la decisión unánime.

El resultado trajo consigo muchos comentarios en las redes sociales, y sin duda uno de los más llamativos fue el de Adrián Marcelo. Aprovechando el impacto que tiene en internet, el creador de contenido lanzó un par de comentarios, el primero haciendo referencia a la “buena pelea” que estaban entregando.

Finalmente, y luego de conocer el resultado, Adrián Marcelo retuiteó un video en el que Gala Montes hace una señal obscena a los asistentes que coreaban el nombre del propio psicólogo de profesión, lo cual hizo que el video tuviera una serie de comentarios tanto a favor como en contra del influencer.

¿Alana Flores es amiga de Adrián Marcelo?

Una de las cosas que molestaron a Gala Montes fue el hecho de que Alana tuviera mucha comunicación y cercanía con Adrián Marcelo, lo cual hizo que el combate entre ambas tuviera un tinte más personal. No obstante, al término de la batalla ambas se abrazaron y agradecieron su postura para este evento.