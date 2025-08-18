Bárbara de Regil reta a Alana Flores a una pelea; así fue el momento

Alana Flores se enfrentó contra Gala Montes en una función de box, un evento que reúne a varias celebridades, comediantes, actrices o influencers para que se enfrenten cara a cara, convirtiéndose en una batalla que todos desean ver.

Después de varios meses de espera, ayer, 18 de agosto, se llevó a cabo el enfrentamiento, la streamer y boxeadora Alana Flores ganó el encuentro. Pero al culminar, Bárbara de Regil, retó a la joven para tener un encuentro deportivo en el ring, conmocionando a todos. Así te explicamos cómo fue el momento.

Alana Flores le ganó a Gala Montes en pelea de box

Una vez que le dieron el cinturón a Alana Flores marcando su gran victoria en el evento, no fue hasta que el conductor del evento, empezó a mencionar que dentro del público había alguien que quería enfrentarse contra ella:

“Hay una persona que quiere enamorarse de este deporte, hay una persona que tiene muchas ganas de comenzar a boxear y que quiere retarte”

Posteriormente, en las pantallas, se enfocó el rostro de Bárbara de Regil. La actriz, se sorprendió ante tal momento, comentando lo siguiente:

“Creí que la que quería retar, ¿eras tu?”

Situación que ha sorprendido a todos, por lo que la joven boxeadora explica que eso ya lo tenían contemplado desde inicios del 2025, pero las grabaciones de “Rosarios Tijeras” impidieron su encuentro en el ring. Estableciendo que ambas estaban contentas de poder verse cara a cara para el siguiente función.

¿Cuándo van a pelear Alana Flores y Bárbara de Regil?

Considerando todo lo comentado anteriormente, el público está ansioso por ver la siguiente batalla entre Bárbara de Regil y Alana Flores, aunque ellas mencionan que el siguiente encuentro se realizará el próximo año, no se han dado a conocer ninguna fecha oficial para el siguiente encuentro deportivo.

Sin embargo, considerando que el evento se realizó en agosto, es posible que el de la siguiente opción se realice en las mismas fechas. Solamente debemos esperar a que los portales oficiales anuncien los días en que se realizará, y todos los encuentros de boxeo que se llevarán a cabo. Dino, ¿qué celebridades te gustaría ver en el ring?