Manelyk ENCARA a Rafa Mercadante en La Granja VIP y pide explicaciones por sus burlas: “No entiendo el chiste” (VIDEO)
Tras enterarse de que Rafa les puso un apodo en La Granja VIP, Mane no dudó en preguntarle por el significado y terminó burlándose de su postura.
Manelyk y Rafa Mercadante han tenido momentos complicados en La Granja VIP, pero parece que por fin están aprendiendo a sobrellevarse. Y para no pelear frente a todos como en otras ocasiones, la llamada “reina de los realities” le preguntó de frente al conductor por qué les dice el equipo de “La Insistencia”, a lo que él le explicó que es porque los considera personas que siempre quieren tener la razón e insisten en que todo lo que hacen está bien, así que por eso le pareció divertido el juego de palabras con “La Resistencia”.