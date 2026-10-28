¡Así fue la inauguración de Talent Workshop, un espacio para acompañar en la neurodiversidad!

Luz Elena González convirtió su experiencia en un propósito e inauguró un espacio creado para acompañar a niños, jóvenes y familias en la neurodiversidad. Y, si alguien enseñó a Luz Elena a no rendirse, fue su hijo Santi, pues verlo crecer y construir su independencia, es una de las mayaores satisfacciones. Por su parte, Jimena Pérez destacó la importancia de espacios como esta ante al falta de empatía. ¡Aquí todo lo que debes saber de Talent Workshop!