"¡Lo hemos apretado nosotros!”, Flor Rubio condenó la actitud de Niurka en La Granja VIP y Sergio Sepúlveda la apoyó

Natalia se vio afectada por los señalamientos de ‘coqueto’ a Pablo y entró en crisis; las burlas no se hicieron esperar. Niurka generó polémica en el Duelo de Nominación por no querer esforzarse por ganar y varios granjeros criticaron su actitud por su poco esfuerzo. ¡Revive los mejores momentos de La Granja VIP del 27 de octubre 2026!