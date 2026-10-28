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"¡Lo hemos apretado nosotros!”, Flor Rubio condenó la actitud de Niurka en La Granja VIP y Sergio Sepúlveda la apoyó

Tras la sorpresiva actitud de Niurka en La Granja VIP por un supuesto malestar, Flor Rubio alzó la voz y condenó el actuar de la polémica actriz cubana.

Natalia se vio afectada por los señalamientos de ‘coqueto’ a Pablo y entró en crisis; las burlas no se hicieron esperar. Niurka generó polémica en el Duelo de Nominación por no querer esforzarse por ganar y varios granjeros criticaron su actitud por su poco esfuerzo. ¡Revive los mejores momentos de La Granja VIP del 27 de octubre 2026!

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