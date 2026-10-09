¡Con su pareja, no! Marcus Ornellas defendió a Ariadne Díaz del hate que recibió por un video

Marcus Ornellas lanzó un fuerte y contundente mensaje para quienes critican en redes sociales luego de que hace unas semanas, Ariadne Díaz recibiera comentarios por un video en el que aparecía haciendo ejercicio. Además de hablar de los que se esconden detrás de una pantalla para crticar, reflexionó sobre le estreno de una obra que lo lleva a cuestionarse.