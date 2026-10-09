¡Edith Márquez fijó su postura sobre la serie de Timbiriche y Luis de Llano!

Luego de que los integrantes fundadores de Timbiriche publicaran un comunicado de prensa manifestando su desacuerdo por el lanzamiento de la serie que pretende contar historias íntimas de la agrupación musical, Edith Márquez respaldó la postura de sus compañeros y fijó su postura sobre el comunicado que compartió la oficina de Luis de Llano, productor y creador de Timbiriche. ¿Edith Márquez ya vio la serie? Esto fue lo que contó la cantante.