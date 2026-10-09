Ivonne Montero y Julio Camejo preparan un nuevo comienzo: ¿volverán a ser el equipo de antes?

Ivonne Montero y Julio Camejo estarían apostando por una nueva etapa en la que reorganizarse y recuperar la fuerza de su equipo se convertiría en una prioridad. Durante su conversación, ambos hablaron de la posibilidad de volver a trabajar de una manera que les permita resurgir y retomar aquello que los hacía destacar juntos. Fue Julio quien expresó esta intención con una frase contundente: “Volver a ser un equipo chingón”. Sus palabras dejan ver el interés por reconstruir su dinámica y mirar hacia adelante. Aunque todavía queda por conocer cómo llevarán a cabo esta reorganización, la posibilidad de un nuevo comienzo abre expectativas sobre lo que viene para ambos.