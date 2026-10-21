Federica Quijano enfrentó las críticas por el sedante que habría administrado a su hijo
Tras compartir el reto que enfrenta como cuidadora de su hijo, Federica Quijano hizo frente a las duras críticas que recientemente recibió en redes sociales.
Federica Quijano se pronunció sobre las críticas negativas que recibió hace un mes en redes sociales cuando trascendió que administró un sedante a su hijo para viajar de Mérida a la CDMX. Además, rompió el silencio y habló sobre el reto que enfrenta como cuidadora de su hijo. ¡Checa todo lo que compartió Federica Quijano!