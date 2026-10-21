Federica Quijano enfrentó las críticas por el sedante que habría administrado a su hijo

Federica Quijano se pronunció sobre las críticas negativas que recibió hace un mes en redes sociales cuando trascendió que administró un sedante a su hijo para viajar de Mérida a la CDMX. Además, rompió el silencio y habló sobre el reto que enfrenta como cuidadora de su hijo. ¡Checa todo lo que compartió Federica Quijano!