"¡Saquen su gafete!”, Sergio Sepúlveda explota contra Luz Elena y Flor Rubio por Niurka en La Granja VIP

Los ‘Niurkos’ se juntaron para analizar su nueva estrategia y Los ‘Manelikos’ también hicieron su plan, ‘Mono’ y Niurka se abrazaron tras la dinámica que puso los sentimientos a flor de piel; y Kunno se convirtió en el confidente de Bebeshita y le aconsejó sobre su relación con Kevyn ‘Bicolor’, quien hizo todo por hablar con Bebeshita. ¡Ojo a la reacción de Sergio Sepúlveda por el apoyo de Luz Elena y Flor hacia Niurka! Revive los mejores momentos de La Granja VIP del 20 de octubre 2026.