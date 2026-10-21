"¡Me han matado 7 veces!”, Jorge Ortiz de Pinedo opinó sobre los proyectos ‘no autorizados’ como la serie de Timbiriche
Luego de opinar sobre la serie de Timbiriche, Jorge Ortiz de Pinedo explicó por qué los proyectos ‘no autorizados’ pueden lastimar a las familias involucradas.
Jorge Ortiz de Pinedo, quien mantuvo una muy cercana amistad con Luis de Llano, fue cuestionado sobre la serie de Timbiriche y opinó sobre la posibilidad de que este tipo de proyectos puedan afectar a las familias involucradas. Por otro lado, explicó por qué no se ha sometido al trasplante de pulmón que necesita.