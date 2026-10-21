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“Lo idealizaste": Rafa Mercadante aconseja a “La Bebeshita” sobre su situación sentimental con Kevyn “Bicolor” en La Granja VIP

El Granjero le dió su opinión a “La Bebeshita” sobre cómo ve la situación que ella a traviesa con “Bicolor” en La Granja VIP.

Este miércoles en La Granja VIP Rafa Mercadante aconsejó a “La Bebeshita” y le dió su punto de vista sobre la situación que actualmente ella atraviesa con Kevyn “Bicolor”. El Granjero le dijo que ella “lo idealizó" ya que el comediante no cumple con las características de la pareja que Bebeshita tanto quiere.

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