¿Se acabó el amor? Natalia Alcocer confiesa lo que NO le gusta de Pablo Montero en La Granja VIP (VIDEO)
Aunque estaba muy ilusionada por hacerse novia de Pablo Montero, para Natalia cada vez es más evidente que hay diferencias que podrían separarlos.
Luego de una romántica declaración, Pablo Montero y Natalia Alcocer empezaron una relación en La Granja VIP Segunda Temporada. No obstante, su historia no está siendo la “luna de miel” que ellos esperaban y ya han tenido varias discusiones, al grado de que “La Vikinga” empezó a dudar de su noviazgo. Y es que tal como le confesó a Ivonne y Niurka, no le gusta que el cantante siempre quiera decirle cómo hacer las cosas y crea que todo el tiempo tiene la razón.