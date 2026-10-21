¿Se acabó el amor? Natalia Alcocer confiesa lo que NO le gusta de Pablo Montero en La Granja VIP (VIDEO)

Luego de una romántica declaración, Pablo Montero y Natalia Alcocer empezaron una relación en La Granja VIP Segunda Temporada. No obstante, su historia no está siendo la “luna de miel” que ellos esperaban y ya han tenido varias discusiones, al grado de que “La Vikinga” empezó a dudar de su noviazgo. Y es que tal como le confesó a Ivonne y Niurka, no le gusta que el cantante siempre quiera decirle cómo hacer las cosas y crea que todo el tiempo tiene la razón.