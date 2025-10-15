inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

¡Así fue la primera noche de Cazzu en el Auditorio Nacional!

Cazzu se presentó en el Auditorio Nacional y, en su primera vez, logró un lleno total. Aquí las imágenes de la noche que protagonizó la cantante argentina.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Cazzu se presentó en el Auditorio Nacional y en su primera vez, logró un lleno total. Entre tango, trap, corridos y más, la cantante argentina le dedicó la noche a quienes la han acompañado desde sus inicios. Aquí las imágenes de la inolvidable noche.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×