¡Así fue la primera noche de Cazzu en el Auditorio Nacional!
Cazzu se presentó en el Auditorio Nacional y, en su primera vez, logró un lleno total. Aquí las imágenes de la noche que protagonizó la cantante argentina.
TV Azteca
Cazzu se presentó en el Auditorio Nacional y en su primera vez, logró un lleno total. Entre tango, trap, corridos y más, la cantante argentina le dedicó la noche a quienes la han acompañado desde sus inicios. Aquí las imágenes de la inolvidable noche.
Galerías y Notas Azteca UNO