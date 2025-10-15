Fanáticos de Cazzu corearon su nombre y afirmaron que “ya es mexicana”

Tras tanta espera, México le dio la bienvenida a Cazzu en el Auditorio Nacional. La cantante argentina fue recibida con los brazos abiertos por más de 10 mil personas que la hicieron emocionar al corear su nombre, el de su hija Inti y de afirmarle que “ya es mexicana”.

“Latinaje” es el nombre del espectáculo con el que “La Jefa” arribó a México y en el que hace un recorrido por su amplio repertorio. Cazzu ofreció, además de palabras de agradecimiento para con los mexicanos, un homenaje a la artista Thalía al interpretar su famosa canción “No me enseñaste”.

¿Cómo recibió el público a Cazzu?

Este martes 14 de octubre, Cazzu ofreció su primer show en vivo en el Auditorio Nacional y ante un lleno total. La artista trae consigo una carga musical que ha grabado a fuego en distintos países pero también un apego con México, debido a su historia con Christian Nodal y las polémicas surgidas tras el rompimiento.

A medida que la trapera desplegaba su talento y deleitaba a los presentes con sus canciones, los fanáticos no dejaban de lanzarle halagos. En ese marco, cuando Cazzu se disponía a cantar “Con otra”, su fandom coreó la frase “Cazzu hermana, ya eres mexicana”, situación que la llenó de emoción.

Cazzu y una noche muy emotiva en México

Este miércoles, Cazzu volverá a presentarse en el Auditorio Nacional y nuevamente tendrá un lleno total para vivir una noche a pura música y emoción. Es que su presencia en México no solo se trata de tomar contacto con uno de sus públicos más fieles, sino que es de los que más de cerca sigue su historia personal.

El nombre de su hija Inti, que comparte con el cantante mexicano Christian Nodal, fue uno de los coreados durante el show de este martes por lo que seguramente esta noche ocurrirá algo similar. Las emociones no faltarán, de eso no hay dudas,