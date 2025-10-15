TV Azteca te lleva a ver a ¡BELY Y BETO!

TV Azteca te lleva al concierto de Bely y Beto, este domingo 19 de octubre en la Arena Ciudad de México. ¡Prepárate para vivir una noche inolvidable llena de baile, colores, música y mucha fiesta con las mejores canciones de Bely y Beto!

Lo único que tienes que hacer es registrar tus datos en el siguiente formulario. Si eres uno de los seleccionados, nuestro equipo se pondrá en contacto contigo para entregarte uno de los pases dobles que tenemos para ti: