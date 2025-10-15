Ellos son todos los influencers que han muerto en 2025

En la actualidad son muchos los influencers que han ganado popularidad por medio de las redes como TikTok, Instagram y YouTube. Allí es donde publican diversos contenidos sobre temas variados.

¿Kunno desmiente a Angela Aguilar?: El influencer destapa detalles TV Azteca [VIDEO] En Ventaneando, te mostramos las declaraciones que hizo el influencer Kunno sobre Angela Aguilar.

Lamentablemente en este 2025 varios creadores de contenido han perdido la vida en México. Algunos por enfermedades mientras que otros sufrieron impactantes accidentes o asesinatos.

¿Qué influencers murieron en el 2025 en México?

El primero de los influencers en morir fue Asli Fernández quien perdió la vida a los 29años, de manera repentina. La noticia causó gran revuelo debido a que su muerte fue durante una cirugía estética.

Un caso similar ocurrió ese mismo mes con Denisse Reyes, creadora de contenido de Tampico, Tamaulipas, quien falleció de un paro cardiaco tras someterse a una lipoescultura en Chiapas.

Denisse Reyes, una joven tampiqueña de 27 años perdió la vida luego de someterse a una cirugía de lipoescultura “económica”, en una clínica no autorizada de #TuxtlaGutiérrez, #Chiapas. El cirujano Orlando Gamboa Campuzano ya está fichado por malas prácticas a sus pacientes. pic.twitter.com/hLdz2nfhzw — Realidades de Chiapas (@RealidadChiapas) January 30, 2025

Luego la muerte le llegó a Agustín Paul, quien era conocido como “El Piku” quien era popular por realizar contenido sobre automóviles, de comedia y retos como parte de “Los plebes de Barrancos” en YouTube. El joven fue hallado sin vida en una carretera en Culiacán.

Adal Peña ‘El Tata’ realizaba contenido sobre ejercicio y fitness. Él fue asesinado el 23 de enero en Culiacán, Sinaloa, y su cuerpo fue encontrado en una plaza.

Gail Castro, hermano de ‘Markitos Toys’, compartía en YoTube videos de su vida diaria con su familia. El creador de contenido fue asesinado a balazos el 28 de marzo en el estacionamiento de un restaurante en Ensenada, Baja California.

🚨 Markitos Toys, El Llorón:

Porque después de mucho tiempo estando escondido reapareció el nulos hvevos de Markitos Toys.

😭

Salió a pedir justicia por su hermano que también lavaba dinero.

🤨

Pero recordemos este video donde dijo "hay que aguantar la vrga, viva el narco".

🤡… pic.twitter.com/EVwNfR6Fbx — Porque es tendencia en México (@XQestendenciaMX) April 27, 2025

En el mes de marzo el influencer Víctor Manuel fue reportado como desaparecido tras ser privado de su libertad y días después su cuerpo fue hallado con impactos de bala.

Otra de las muertes que golpeó fuertemente al mundo de las redes sociales, fue la de Valeria Márquez quien publicaba contenido de estilo de vida y belleza. Falleció en mayo pasado a los 23 años al ser asesinada en su salón de belleza mientras realizaba un vivo.

Camilo Ochoa, ‘El Alucín’, era muy popular debido a que contaba su vida como parte del Cártel de Sinaloa y por advertir a los jóvenes sobre los riesgos de involucrarse con grupos delictivos. En agosto de este año fue asesinado en Temixco, Morelos.

Disfrútenlos en vida pic.twitter.com/HZldDt8hkD — El Alucin (@ElAlucinOficial) February 7, 2025

Por último, en el mes de agosto Esmeralda Ferrer Garibay, fue encontrada sin vida junto a su esposo e hijos en una camioneta abandonada en un taller mecánico en Guadalajara, Jalisco.

