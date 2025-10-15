Desgarrador: famoso influencer fue hallado muerto en su Lamborghini y con un disparo en la cabeza

El influencer y empresario Konstantin Galich, conocido como Kostya Kudo, fue encontrado muerto el 11 de octubre de 2025 dentro de su Lamborghini Urus en Kiev, la capital de Ucrania. Tenía una herida de bala en la cabeza y el arma, registrada a su nombre, estaba junto a él.

La lamentable noticia dejó sorprendidos a sus seguidores y colegas del mundo de las criptomonedas. Esto es lo que se sabe hasta el momento.

¿Quién era Konstantin Galich y por qué era famoso?

Konstantin se convirtió en un referente en criptomonedas y trading gracias a sus redes sociales. Allí compartía estrategias, análisis y consejos para quienes querían invertir en el mundo digital. También fue cofundador de la academia Cryptology Key, donde enseñaba a jóvenes y adultos sobre inversiones.

Según Forbes Ucrania, su contenido llegó a miles de personas, convirtiéndolo en un nombre reconocido dentro y fuera de Ucrania. Muchos lo veían como un guía confiable en un mundo complejo y cambiante como el de las criptomonedas.

¿Cómo sucedió la muerte del influencer Konstantin Galich?

La policía de Kiev confirmó que Galich fue hallado en su vehículo con un disparo en la cabeza. Por ahora, manejan varias hipótesis: suicidio, accidente o posible intervención de terceros.

El New York Post menciona que Konstantin había compartido con su familia episodios de depresión y mensajes que algunos interpretan como despedidas, aunque las autoridades aún investigan y no han dado un dictamen oficial.

¿Qué problemas enfrentaba el influencer Konstantin Galich antes de morir?

Se sabe que atravesaba dificultades financieras recientes y pudo haber perdido millones en inversiones de criptomonedas. Según CNN Internacional, la presión que enfrentan los influencers financieros puede afectar seriamente su bienestar emocional.

Hasta ahora, no hay evidencia que relacione directamente estas dificultades con su muerte, pero sí ayudan a entender el contexto en el que vivía.

Instagram/konstnatin_kudo

¿Cómo reaccionó la comunidad en redes sociales al fallecimiento de Konstantin Galich?

La noticia de la inesperada muerte de Kostya Kudo se difundió rápidamente. Seguidores en Twitter, Instagram y Telegram compartieron mensajes de condolencia y recuerdos de su trabajo. Muchos destacaron su papel como educador en criptomonedas y cómo inspiró a otros a aprender sobre inversiones digitales.

Por su parte, el Departamento de Policía de Kiev sigue recabando información: entrevistas con familiares y socios, revisión de registros financieros y análisis forense de la escena. Ninguna hipótesis ha sido descartada y la investigación sigue bajo reserva oficial.