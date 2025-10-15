Nadie puede creer lo que dijeron los padres de Fede Dorcaz sobre cómo se convirtió en una estrella: “Propuesta indecente”

El asesinato de Fede Dorcaz conmocionó al mundo del entretenimiento, en especial por las lamentables circunstancias en las que ocurrió todo. Y a cinco días del homicidio, finalmente se llevaron a cabo los servicios funerarios, ocasión en la que sus padres aparecieron por primera vez y se mostraron destrozados por la pérdida.

No así, a pesar del dolor que están pasando, el señor Walter Dorcaz afrontó personalmente todos los rumores de que su hijo “estaba en malos pasos”, como llegó a mencionarse en redes sociales. De acuerdo con su versión, si bien la industria artística suele estar rodeada de polémicas, Fede siempre quiso ir por el camino correcto.

“Fede siempre luchó porque su nombre estuviera en lo más alto. Y si no llegó antes a ser una estrella, fue porque nunca aceptó ninguna propuesta indecente. Entonces, que quede su nombre bien limpio. Quiero que se encarguen de eso, se los pido por favor”, dijo entre lágrimas.

Instagram / @fededorcaz Fede Dorcaz habría recibido propuestas prohibidas en su camino a la fama

Los servicios funerarios del artista se llevaron a cabo en privado, pero algunos de los asistentes conversaron brevemente con la prensa para pedir respeto por su dolor. Esto especialmente por los padres de Fede Dorcaz, quienes tuvieron que viajar desde España para poder darle el último adiós.

¿Por qué mataron a Fede Dorcaz? Esto se sabe sobre su asesinato

Respecto al terrible atentado en contra de Fede Dorcaz, las primeras versiones disponibles sugieren que se trató de un intento de asalto. De acuerdo con la información recopilada por Carlos Jiménez, el artista iba circulando a bordo de una camioneta por las calles de Polanco, cuando fue interceptado por criminales que querían quitarle el vehículo.

Lo que pasó después todavía no está del todo claro, puesto que Mariana Ávila, la novia de la víctima, aseguró que él no se resistió, pero aun así los delincuentes detonaron un arma de fuego, causándole lesiones mortales. Por lo que inmediatamente después de herirlo, los responsables se dispusieron a huir, buscando proteger su identidad en todo momento para evitar ser rastreados.

Instagram / @fededorcaz Fede Dorcaz habría sido asesinado por un intento de asalto

Hasta el momento, no hay detenidos por este hecho. Mientras que los amigos, colegas, fanáticos y familiares del también modelo e influencer han exigido que se esclarezca el caso, tanto para que los cuplables paguen por sus acciones, como para que dejen de mencionarse versiones que lo revictimizan.