“Puede conmigo, puede sin mi”, Así fue la última presentación de Joy con Jesse en el Auditorio Nacional

Jesse Huerta vivió su último Auditorio Nacional junto a su hermana Joy y, ante la sorpresiva ruptura, el cantante explicó las razones que lo llevaron a dejar el dueto que conformó durante más de veinte años. ¿Fue verdad que Joy se enteró de su decisión 20 minutos antes de una conferencia de prensa? Aquí todo lo que aclaró Jesse Huerta, quien ha sido respaldado por su esposa Mónica defendiendo su verdad.