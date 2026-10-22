¿Jesse tuvo una relación con la esposa de Joy? ¡Así reaccionó la cantante!

Ante la falta de una explicación sobre la ruptura profesional de Jesse y Joy, en redes sociales surgió el rumor de que Jesse habría tenido una relación sentimental con la esposa de su hermana y, para encender más las especulaciones, la esposa de Jesse publicó que la verdad siempre sale. Ante esto, Joy Huerta aclaró la situación, explicó cómo está la relación con su hermano y reveló que continuará con el nombre Jesse y Joy sin la participación de su hermano.