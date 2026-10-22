"¡Así se aprende!”, Camila Fernández respalda a Leonardo Aguilar tras no llenar en Guadalajara

Camila Fernández defendió a Leonardo Aguilar luego de que él reconociera que no logró llenar su concierto en Guadalajara. Así se solidarizó la hija del ‘Potrillo’ con el cantante, compartió cómo va su embarazo y aclaró si bajará el ritmo de trabajo durante esta etapa. ¿Cómo la ha tratado Alejandro Fernández durante el embarazo? ¿Por qué su abuelita no la acompañó en la reunión donde anunció su embarazo? ¡Checa todo lo que contó Camila Fernández!