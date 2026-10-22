Niurka apunta contra Kunno y cree que necesita un CASTIGO en La Granja VIP: “Ya se le hizo chiste” (VIDEO)
Aunque Kunno siempre se excusa en que solo está haciendo contenido para La Granja VIP, Niurka piensa que ya superó los límites y necesita una lección.
Las travesuras de Kunno en La Granja VIP ya tienen molestos a varios de sus compañeros y esto podría ser el pretexto perfecto para que lo manden a la tabla de nominación. Esta es la idea que tiene Niurka y que piensa proponer con su equipo, pues considera que el influencer está excediéndose al gastarse el presupuesto general en cosas que no necesita y que le parece muy gracioso hacerlo, pero si sabe que está en riesgo empezará a preocuparse y no los dejará sin dinero para la comida de la semana.