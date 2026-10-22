¡Aprende a hacer mantequilla casera con la receta de ‘El Borrego’ y ‘La mamá de las recetas’!
¡Nos pusimos en modo granjero! ‘El Borrego’ y ‘La mamá de las recetas’ nos enseñaron a hacer mantequilla casera desde cero con todo el sabor del rancho.
Nos pusimos el mandil y sacamos nuestro lado más granjero para preparar mantequilla ‘desde cero’ con Carlos Alberto Díaz ‘El Borrego’ y ‘La mamá de las recetas’. Toma nota de la receta paso a paso para preparar una auténtica mantequilla casera, con todo el sabor del rancho.