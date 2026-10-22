Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

¡Aprende a hacer mantequilla casera con la receta de ‘El Borrego’ y ‘La mamá de las recetas’!

¡Nos pusimos en modo granjero! ‘El Borrego’ y ‘La mamá de las recetas’ nos enseñaron a hacer mantequilla casera desde cero con todo el sabor del rancho.

Nos pusimos el mandil y sacamos nuestro lado más granjero para preparar mantequilla ‘desde cero’ con Carlos Alberto Díaz ‘El Borrego’ y ‘La mamá de las recetas’. Toma nota de la receta paso a paso para preparar una auténtica mantequilla casera, con todo el sabor del rancho.

Videos