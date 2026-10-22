"¿Le vas a Azalia? ¡Dilo!”, Ricardo Casares enfrenta a Flor Rubio tras los comentarios de Azalia en La Granja VIP
Tras el fuerte conflicto entre Rafa y Azalia en La Granja VIP, Ricardo Casares señaló y enfrentó a Flor Rubio por apoyar a Azalia. ¡Esto sucedió!
Rafa arremetió contra Azalia y la contradice en sus insultos y Azalia y los suyos hablaron del supuesto insulto a la mamá de Rafa. ¿Quiénes son los más débiles en el equipo de Azalia? Checa lo que dijo Azalia, quien también contó los detalles de la plática con Ivonne a su equipo. ¡Revive los mejores momentos de La Granja VIP Segunda Temporada del 21 de octubre 2026!