¿Cómo hacer una correcta autoexploración de seno? Aquí la explicación completa

Como cada 19 de octubre, conmemoramos el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una fecha para generar consciencia sobre la prevención y el diagnóstico temprano. El ginecólogo y obstetra Radamés Rivas, nos acompañó para profundizar sobre el tema y explicarnos cómo se hace una correcta autoexploración de seno y los estudios médicos que se deben realizar.