“A ching4r a su madre": Rafa Mercadante TRAICIONA a sus aliados en La Granja VIP con fuerte consejo para Kunno (VIDEO)

En La Granja VIP las alianzas pueden quebrarse en cualquier momento y las enemistades transformarse por un mismo objetivo. Para muestra, Rafa Mercadante y Kunno, quienes pasaron de llevarse mal a tener un enemigo en común que los dos están dispuestos a enfrentar. Se trata de Julio Camejo, quien al parecer sigue sin cumplir con sus tareas diarias y por eso es que el conductor ya le aconsejó a Kunno encararlo directamente, sin importarle que ahora esté en su equipo.