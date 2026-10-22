“Me quedo con todos los recuerdos hermosos”, Maribel Guardia confiesa cómo se siente lejos de su nieto

Maribel Guardia se sinceró, reveló cómo se siente con la decisión de alejarse de su nieto y contó cómo encuentra fuerza por la pérdida de su hijo Julián. Por su parte, Marco Chacón respondió a los señalamientos por una presunta agresión al nieto de Maribel Guardia, mientras que Alonso Beceiro aclaró a qué se refieren con la supuesta trampa en la convivencia entre la actriz y su nieto.