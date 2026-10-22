Ivonne Montero TRAICIONA a sus aliados en La Granja VIP y se une con Azalia por un contundente motivo (VIDEO)
La Asamblea dejó muchas dudas en Ivonne Montero y la que no dudó en aprovecharse de esto fue Azalia, que se le acercó para hablar de temas polémicos.
Todo parece indicar que Ivonne Montero ya no soporta a Rafa Mercadante en La Granja VIP, ni siquiera porque forman parte del mismo equipo. Y como este es un tema que no puede hablar libremente con ellos, encontró una confidente en Azalia, que se le acercó para darle consejos y puso sobre la mesa las actutudes del conductor que también a ella la fastidian, por lo que descubrieron que aún siendo rivales, tienen a este “enemigo” en común.