Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

¡Mejora la apariencia de tu abdomen con este infalible tratamiento exprés!

Checa este tratamiento para mejorar la apariencia del abdomen y reafirmar la piel con sencillos pasos. ¡Lo equivalente a hacer 600 abdominales por minuto!

¿Quieres mejorar el contorno corporal, darle una apariencia más firme a tu piel y mejorar la apariencia del abdomen? Checa este tratamiento reductor exprés en tres pasos que presentó Kristal Silva en Ponte Bonita. ¡Tonifica y fortalece tu cuerpo con sesiones que equivalen a 20 mil abdominales!

Videos