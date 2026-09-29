Manelyk sufre accidente al momento de bañarse en La Granja VIP

Durante su primer baño como Peón en La Granja VIP, Manelyk no solo se enfrentó a la temperatura del agua al aire libre sino que desafortunadamente sufrió una pequeña cortada en el dedo, sin embargo se colocó una protección. La Granjera reveló que todo ocurrió porque gritó y comenzó a brincar por el agua fría con la que se estaba bañando.