Manelyk sufre accidente al momento de bañarse en La Granja VIP
Manelyk tuvo un percance al momento de bañarse al aire libre en La Granja VIP que le dolió mucho, esto durante la cuarta semana.
Durante su primer baño como Peón en La Granja VIP, Manelyk no solo se enfrentó a la temperatura del agua al aire libre sino que desafortunadamente sufrió una pequeña cortada en el dedo, sin embargo se colocó una protección. La Granjera reveló que todo ocurrió porque gritó y comenzó a brincar por el agua fría con la que se estaba bañando.