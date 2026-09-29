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"¡Jamás sería un bufón como lo que es Adame!”, Carlos Trejo arremete contra el ‘Golden Boy’ y la Bebeshita tras su paso por La Granja VIP Segunda Temporada

Carlos Trejo, reciente eliminado de La Granja VIP Segunda Temporada, habló sin filtros de los granjeros, le tiró fuerte a la Bebeshita y lanzó un dardo a Alfredo Adame.

Natalia se molestó con Rafa por una supuesta broma entre ella y Pablo Montero, la que se armó contra Rafa por utilizar la palabra ‘neófito’ y todo lo que reveló Carlos Trejos tras su salida de La Granja VIP Segunda Temporada y su nominación hacia la Bebeshita. ¡No pierdas detalle!

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