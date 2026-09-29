¿Denunciarías a tu hijo si cometió algún delito? ‘El Juicio’ de Eugenio Derbez desató el debate en VLA

¿Qué harías si tu hijo fuera acusado de un delito? ¿Lo defenderías a cualquier precio? ¿Lo protegerías o lo entregarías? A raíz de la nueva serie de Eugenio Derbez ‘El Juicio’, Flor Rubio, Luz Elena, Kike Mayagoitia, Mauricio Barcelata y el Capi, analizaron el tema y compartieron sus puntos de vista. ¿Hasta dónde debe llegar un padre para defender a su hijo?